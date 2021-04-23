Киев, , 17:08 — REGNUM Народные депутаты Верховной рады Украины решили созвать на следующей неделе (26−30 апреля) сразу четыре внеочередных заседания парламента.

Об этом различные депутаты заявили прессе сегодня, 23 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается, что внеочередные заседания Рады могут провести во вторник, 27 апреля, и четверг, 29 апреля — по два заседания в каждый день.

По предварительным данным, одно внеочередное заседание будет посвящено кадровым вопросам и перестановкам в правительстве Украины, возможно, назначению нового министра энергетики. Еще одно внеочередное заседание инициировала оппозиция и его главной темой будет ситуация с коронавирусом. На остальных заседаниях Рада должна рассмотреть актуальные законопроекты, внесенные в парламент правящей фракцией «Слуга народа».

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада вынуждена была прекратить работу в обычном режиме еще в конце марта, когда Киев попал в «красную зону» по коронавирусу и в столице Украины был объявлен локдаун. С тех пор парламент страны может проводить только внеочередные заседания.