Москва, , 17:14 — REGNUM Решение Центрального банка (ЦБ) России повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 5% годовых было ожидаемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

По его словам, подобное решение было принято регулятором под воздействием двух ключевых аспектов в виде уровня инфляции и санкционных рисков.

«Многие ждали повышения в полпроцента и в пользу этого было два аргумента: уровень инфляции, который остается выше таргета и возросшие геополитические риски. Эта комбинация подталкивала к более интенсивному повышению ставки и реакция рынка говорит о том, что это решение ЦБ было ожидаемо», — сказал Хестанов.

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