Москва, , 17:19 — REGNUM Рэпер L’one (настоящее имя — Леван Горозия) выпустил альбом под названием «Восход 1». Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 23 апреля.

https://www.instagram.com/p/CN-6qQfIKPL/

В новый альбом вошли 10 композиций, все они доступны на цифровых площадках. «Это новое начало. Новая ступень. Новый поход», — пишет про пластинку сам Горозия.

Ранее стало известно, что L’one вернул себе сценическое имя после двухлетнего конфликта с владельцами Black Star. Тогда Леван Горозия покинул лейбл, но не мог исполнять песни под своим псевдонимом из-за отсутствия прав на него.

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