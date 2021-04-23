Бишкек, , 17:03 — REGNUM Из бюджета Киргизии будет выделено 200 млн сомов (177 млн рублей) на выплату компенсаций медикам, заразившимся коронавирусом во время работы в «красных зонах». Об этом заявил премьер-министр Улукбек Марипов во время прямого эфира в соцсети Facebook.

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«Не сумевшие получить компенсацию медицинские работники должны повторно собрать документы и сдать их на рассмотрение спецкомиссии», — подчеркнул глава правительства.

Также высокопоставленный чиновник пообещал медикам поднять зарплаты с 1 июля 2021 года.

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