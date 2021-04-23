* Талибов — запрещённая в России организация

Анкара, , 17:02 — REGNUM От талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ждут заявления по переговорам, которые были перенесены из-за отказа группировки участвовать в них, говорится в опубликованном 23 апреля совместном заявлении представителей Турции, Пакистана и Афганистана.

В заявлении, которое было опубликовано по итогам трёхсторонних переговоров, сказано, что в Стамбуле (Турция) намечалась конференция по урегулированию ситуации в Афганистане, но её пришлось отложить из-за отказа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Конференция, как решили её организаторы, имеет смысл только «при благоприятных условиях, которые позволят достичь существенного прогресса».

«В связи с этим призываем все стороны, в частности движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подтвердить свою приверженность достижению всеобъемлющего урегулирования на основе переговоров, которые ведут к прочному миру в Афганистане», — сообщается в документе.

Читайте ранее в этом сюжете: Межафганские переговоры в Стамбуле перенесли из-за талибов*