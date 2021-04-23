Белгород, , 17:03 — REGNUM Новый детский сад готовят к открытию в Белгороде. В двухэтажном здании разместятся семь групп, в том числе для детей ясельного возраста, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе мэрии.

Объект построен в рамках национального проекта «Демография», на работы выделили 147 млн рублей. Дошкольное учреждение называется «Ладушки», это филиал детского сада № 16. Строительные и отделочные работы уже завершены.

«В здании разместятся семь групп, три из них — ясельные, музыкальный и спортивный залы, лингафонный кабинет, сенсорная комната, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. В настоящее время выполняется сборка и установка мебели для игровых и спален.», — уточнили в горадминистрации.

В 2021 году в Белгороде откроют ещё два новых дошкольных учреждения на 244 воспитанника.