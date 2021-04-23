Киев, , 16:59 — REGNUM Отвод войск Российской Федерации от границ Украины является большой дипломатической победой Киева и его международных партнеров, заявил в эфире украинского телевидения 23 апреля народный депутат Верховной рады Вадим Ивченко.

Депутат уверен, что власти Украины и западные партнеры смогли по различным дипломатическим каналам «дожать Путина», чтобы начался отвод войск.

«Это большая дипломатическая победа наших партнеров и самой Украины… мы смогли дожать Путина, чтобы он не переходил красную линию, остановился, и отошёл», — заявил украинский парламентарий.

Также он заявил, что не знает, какие именно договоренности могли стать результатом отвода войск от границы Украины, но точно не «страх России».

ИА REGNUM напоминает, что 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить «проверочные мероприятия"в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. С сегодняшнего дня, 23 апреля, идет возвращение войск в пункты постоянной дислокации. Президент Украины Владимир Зеленский в своем комментарии заявил, что сокращение войск на границе пропорционально уменьшает напряжение и выразил благодарность «международным партнерам» за завершение учений в РФ.