Москва, , 16:58 — REGNUM Краткосрочное колебание курса рубля не будет иметь существенного влияния на инфляцию. Об этом заявила на пресс-конференции 23 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Если это краткосрочное колебание курса, то так называемый эффект переноса, который транслируется в цены от изменения курса, он может быть небольшой», — сказала она.

Набиуллина отметила, что при изменении курса рубля на 10% инфляция, по оценкам регулятора, меняется приблизительно на 0,5−0,6 процентного пункта.

«Это несущественный эффект переноса, и это во многом отражает достаточно низкий уровень общей инфляции», — сказала глава Центробанка.

Напомним, ранее сегодня Банк России по итогам заседания совета директоров принял решение о повышении ключевой процентной ставки на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.