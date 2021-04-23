Бишкек, , 16:55 — REGNUM Власти Киргизии будут продавать малоимущим семьям растительное масло и сахар по цене ниже рыночной. Об этом заявил премьер-министр Улукбек Марипов во время прямого эфира в соцсети Facebook.

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По словам высокопоставленного чиновника, из России уже привезли 392 тонны растительного масла и 338 тонн сахара-песка для этих целей.

«В ближайшее время мы их или на рынки вынесем, или будем раздавать малоимущим по сниженной цене», — добавил он.

Глава правительства также отметил, что всего в республику должно будет прибыть 3 тысячи тонн сахара и миллион литров масла — договоренности об этом с российской стороной уже достигнуты.

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