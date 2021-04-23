Париж, , 16:54 — REGNUM Неизвестный злоумышленник напал с ножом на сотрудницу полиции в парижской коммуне Рамбуйе, сообщает 23 апреля телеканал BFMTV.

От полученных ранений женщина скончалась. Полицейские смогли нейтрализовать нападавшего.

Инцидент произошел 23 апреля во второй половине дня.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Сотрудница полиция погибла в результате нападения с ножом в комиссариате Рамбуйе, куда я сейчас направляюсь», — написал Дарманен в своем аккаунте в Twitter.

Мотивы и личные данные нападавшего пока не выяснены.

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