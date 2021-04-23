Москва, , 17:19 — REGNUM Рэпер ЛСП (настоящее имя — Олег Савченко) выпустил новую песню под названием «Королева бала». Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 23 апреля.

https://www.instagram.com/p/CN-4HszHnbc/

Композиция вышла на лейбле Atlantic Records Russia. Сингл «Королева бала» является первой песней из будущего альбома ЛСП.

ИА REGNUM напоминает, что ЛСП — белорусский рэп-исполнитель, начал музыкальную карьеру в 2007 году. С тех пор он выпустил три мини-альбома и шесть студийных альбомов.

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