Волгоград, , 16:55 — REGNUM В Волгоградской области 23 апреля выявлено 107 носителей коронавируса, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода. В стационарах находятся 1977 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области зарегистрирован 56 151 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 53 730 человек, в том числе 105 пациентов завершили лечение за прошедшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1065 жителей.

В стационарах находятся 1968 взрослых и девять детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1356 пациентов.