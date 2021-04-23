Калуга, , 17:36 — REGNUM В Калужской области начали работу мобильные прививочные пункты, в которых можно сделать прививку от COVID-19, сообщили 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

В Калуге начал работу мобильный прививочный пункт, в которых можно сделать прививку от COVID-19 Фото министерства здравоохранения Калужской области

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Возле кинотеатра «Центральный» на улице Кирова открылся мобильный прививочный пункт от калужской городской больницы № 5. 25 апреля на территории городского рынка на улице Грабцевское шоссе будет работать мобильный прививочный пункт калужской городской клинической больницы № 4 им. А. С. Хлюстина. Время работы пунктов — с 10:00 до 15:00. Вакцинация проводится бесплатно всем желающим, не имеющим медицинских противопоказаний и после осмотра врача. Вакцинация от COVID-19 в Обнинске проходит в девяти прививочных пунктах. По два стационарных пункта работает в поликлинике №1 на улице Ленина и поликлинике Центра профпатологии, три пункта действуют в здравпунктах спецпредприятий, один — мобильный, установлен возле «Триумф Плазы», и еще один начнет выезжать на предприятия и в учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе было развёрнуто 42 прививочных пункта от COVID-19, три мобильных прививочных пункта и 46 выездных бригад.

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