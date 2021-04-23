Москва, , 16:48 — REGNUM Банк России наблюдает незначительный отток нерезидентов из облигаций федерального займа (ОФЗ) после объявления санкций США против российского госдолга. Об этом сообщила на пресс-конференции 23 апреля глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, за период с 1 по 16 апреля продажи ОФЗ нерезидентами составили 101 млрд рублей, при этом за неделю, последовавшую после объявления санкций, было продано ОФЗ на сумму 43 млрд рублей.

Набиуллина также обратила внимание, что отток нерезидентов происходит «не только под влиянием санкций, но и потому что изменились мировые ставки», и аналогичная тенденция наблюдается практически во всех странах с развивающимися рынками.

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Напомним, на минувшей неделе США объявили о введении новых санкций в отношении России, в частности, запрещающих американских финансовым учреждениям покупку российских гособлигаций при их первичном размещении после 14 июня 2021 года. При этом покупать и продавать ценные бумаги РФ на вторичном рынке они по-прежнему смогут.

21 апреля Минфин России провёл первые после объявления санкций аукционы, на которых разместил два выпуска облигаций госзайма на общую сумму почти 25 млрд рублей. Ранее министерство не исключило приостановки размещения ОФЗ в целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке.

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