Москва, , 16:47 — REGNUM 30-летний российский центральный полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее трансферное окно может сменить клуб. В услугах футболиста заинтересованы «Ростов», «Сочи» и «Краснодар». Об этом сообщает портал Sport24.

Контракт Дзагоева с «красно-синими» истекает 31 июня 2021 года. Возможное продление контракта футболиста с клубом пока не предвидится.

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко, который в период с 2016 по 2021 годы тренировал «армейцев», лично заинтересован в подписании игрока.

В текущем сезоне Дзагоев принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.