Москва, , 16:48 — REGNUM Следствием увеличения ключевой ставки до 5% годовых Центральным банком России станет падение стоимости недвижимости, облигаций и дивидендных акций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«За прошлый год граждане России воодушевленно брали льготную ипотеку с низким процентом, правда сами квартиры выросли в цене на 15−30%», — напомнил экономист.

Этот рост, по его мнению, связан именно со снижением ставки. Теперь же при росте ставки недвижимость будет дешеветь.

«Гособлигации уже подешевели, падение дивидендных бумаг может скорректировать индекс Московской биржи на 5%. Из условно позитивных сигналов можно выделить разве что легкое укрепление рубля и рост ставок по банковским вкладам», — заявил глава РАСПП.