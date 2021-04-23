Москва, , 16:47 — REGNUM При снижении общей преступности против детей в РФ растет доля преступлений со стороны педофилов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля, об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Раньше дети чаще становились жертвами корыстных преступлений, таких, как кража, разбой, грабеж, мошенничество, отметил генпрокурор.

«Теперь стало больше преступлений против их половой неприкосновенности», — сообщил он.

Этот пугающий рост можно пытаться объяснить повышенным вниманием общества и правоохранительных органов к проблеме сексуального насилия над детьми и подростками, но здесь и сегодня более уместно говорить о просчетах системы профилактики и мерах по ее наладке, признал Краснов.

За последние 10 лет от педофилов пострадали 11,2 тыс. детей, и это только учтенные данные, указал Краснов.

Ранее в Госдуме предлагали принять закон об уголовной ответственности за педофилию.

По оценке движения «Сдай педофила!» ежегодно в России жертвами извращенцев становятся около 150 тыс. детей, число пострадавших неуклонно растет, а их средний возраст снижается.

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