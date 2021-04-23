Москва, , 16:47 — REGNUM Снос монумента Славы Советской армии во Львове — это варварство и цинизм со стороны местных властей, говорится в опубликованном 23 апреля заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Комментируя информацию о том, что местные власти демонтирую советский памятник, Захарова заявила:

«Возмущение вызывает как сам факт демонтажа, начавшегося в 2019 году, так и то, что фрагменты памятника перевозят в музей под названием «Территория террора».

Российский дипломат от лица МИД РФ отметила, что ведомство присоединяется к протесту по этому поводу, который заявило Российское военно-историческое общество. Действия львовских властей названы «варварскими и циничными». Она добавила, что власти Львова дискредитировали себя «в глазах общественности».

Дипломат также напомнила, что нацисты истребили около 700 тысяч советских людей в Львовской области, в том числе женщин, детей и стариков. Жертвами фашистов стали также британцы, голландцы, американцы, французы, граждане Чехословакии и Югославии, привезённые во Львов из германских концлагерей.

Напомнив, что Львов и Западную Украину спасли от физического истребления и порабощения нацистами солдаты Красной Армии, Захарова добавила:

«Подобная неблагодарность является преступной. Мы решительно осуждаем факты вандализма и детально фиксируем все деяния украинских властей, направленные на героизацию нацистских преступников и фальсификацию нашей общей многовековой истории».

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