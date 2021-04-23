Октябрьский район, Ростовская область, , 16:46 — REGNUM В Ростовской области семилетний мальчик случайно выстрелил в себя из травматического пистолета отца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Несчастный случай произошёл 21 апреля на хуторе Яново-Грушевском в Октябрьском районе. Ребёнок, находясь один в машине, достал из бардачка оружие и по неосторожности нажал на курок. Отец отвёз мальчика в больницу, где ребёнку оказали помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Прокуратура выяснит все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что ребёнок растёт в благополучной семье, которая на учёте в органах профилактики не состояла.