Минск, , 16:44 — REGNUM Президентским указом № 160 от 21 апреля Александр Лукашенко учредил знамя и нагрудный знак отличия прокуратуры Белоруссии «За заслугi», а также положения о них, их описания и изображения.

«Данные геральдические символы учреждены в целях сохранения и развития исторических традиций, укрепления авторитета органов прокуратуры, повышения престижа службы», — сказано в комментарии Национального правового Интернет-портала Белоруссии.

В комментарии сказано, что вручение знамени Генпрокуратуре «осуществляется от имени президента». Оно сохраняется за ведомством «на все время независимо от изменения ее наименования».

Нагрудным знаком «могут быть награждены иные лица, которые активно сотрудничают с органами прокуратуры при выполнении стоящих перед органами прокуратуры задач». Решение знаком принимает генпрокурор.

Несмотря на конституционно гарантированное двуязычие, русский язык в новых символах не используется.

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