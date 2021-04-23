Бишкек, , 16:43 — REGNUM Прием документов на получение гражданами Киргизии загранпаспортов будет возобновлен с 3 мая. Об этом заявил премьер-министр Улукбек Марипов во время прямого эфира в соцсети Facebook.

По словам главы правительства, власти республики наконец-то смогли решить проблемы, связанные с выдачей загранпаспортов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в конце марта 2021 года в Киргизии разразился скандал из-за паспортного кризиса — халатность чиновников привела к тому, что в республике почти оставалось лишь 13,5 тысяч бланков для загранпаспортов

Тогда в связи со сложившейся крайне проблемной ситуацией премьер-министр Улукбек Марипов разрешил временно продлить срок действия имеющихся на руках у граждан загранпаспортов.