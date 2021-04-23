Киев, , 16:43 — REGNUM Сегодня для Украины вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией не является первоочередной проблемой, заявил в эфире украинского телевидения экс-президент страны, глава делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

Вместе с тем, он сообщил, что есть вариант развития событий, при котором Украина может буквально на следующий день разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

«Если Россия завтра отказывается участвовать в «нормандском» и «минском формате», просто отказывается, скажет — мы не хотим, мы выходим из тех форматов. Вот тогда немедленно встает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений. Немедленно, на следующий день», — подчеркнул Кравчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе ряд депутатов фракции «Слуга народа» в Верховной раде потребовали в экстренном порядке расторгнуть дипломатические отношения с Россией. Позже власти заявили, что это частная инициатива, а не официальная позиция государства.