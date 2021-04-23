Симферополь, , 16:43 — REGNUM Не менее миллиона туристов рассчитывают принять в Республике Крым в период майских праздников, об этом 23 апреля сообщил глава минкурортов региона Вадим Волченко.

«Мы понимаем, что на майские праздники порядка больше миллиона туристов у нас будет. Более точные цифры получим, когда будет окончательное бронирование, на следующей неделе», — цитирует «Крым 24» Волченко.

Он также отметил, что все пляжные и курортные территории окончательно будут готовы к сезону до 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявляли о намерении принять в 2021 году около 8 млн туристов. Добавим, что 23 апреля стало известно, что решением президента РФ Владимира Путина дни с 1 по 10 мая включительно объявлены выходными.

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