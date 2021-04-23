Унечский район, , 16:45 — REGNUM Уголовное дело о покушении на убийство с целью скрыть другое преступление возбуждено в отношении 23-летнего ранее судимого жителя Унечского района Брянской области. Он изнасиловал соседку, а затем облили её горючей жидкостью и поджёг, сообщили 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, ночью 21 апреля подозреваемый проник в дом к своей соседке в селе Высокое. Он изнасиловал женщину и, чтобы скрыть следы преступления, облил жертву легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Женщине удалось погасить пламя, с телесными повреждениями её госпитализировали в больницу.

Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение. Следователи ходатайствуют перед судом о заключении злоумышленника под стражу.