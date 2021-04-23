Улаганский район, Алтай, , 16:42 — REGNUM В двух отдалённых сёлах Республики Алтай — Улаган и Артыбаш будут построены аэродромы для малой авиации в рамках программы ускоренного социально-экономического развития. Глава регионе Олег Хорохордин поручил приступить к проектированию, сообщает ТАСС.

Как отмечается, ввиду удалённости районов развитие малой авиации крайне важно для местных жителей. При этом это должно подстегнуть их туристическую привлекательность.

В Улаганском районе земельный участок в 16 га под взлётную полосу уже выделили. В будущем она сможет принимать самолёты Л-410 и Ан-28, а также вертолёт Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в республике открылись два новых внутрирегиональных авиарейса. Так, 1 апреля из Горно-Алтайска вылетел первый самолёт в село Кош-Агач, 2 апреля рейсы откроются из столицы региона в село Усть-Кокса.

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