Москва, , 16:48 — REGNUM Благодаря повышению ключевой ставки Центральным банков (ЦБ) России курс рубля должен укрепиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Рост ставки традиционно приводит к укреплению национальной валюты, в нашем случае можно ждать роста рубля на 2−3% к доллару и евро. Рост этот происходит за счет увеличения объема операций carry-trade, когда спекулянты зарабатывают на разнице рублевых и валютных ставок, и имеет спекулятивные, а не фундаментальные корни», — сказал собеседник ИА REGNUM.

В то же время кредиты станут дороже, что приведет к сокращению инвестиций и росту себестоимости продукции на полках в магазинах.

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