Мумбаи, Индия, , 17:59 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 332 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что второй день подряд становится не только самым большим числом за время пандемии в самой Индии, но и рекордом среди стран мира. Об этом 23 апреля сообщает CNN.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 332 730 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 16 млн. В стране прибавилось более миллиона заражений всего за четыре дня.

Также сообщается, что за это время в Индии от COVID-19 скончались 2253 пациента, что стало опять же рекордным количеством.

Таким образом Индия занимает второе место в мире по распространению COVID-19, уступая только США, где зарегистрировано почти 32 млн случая заражения.