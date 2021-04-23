Манчестер, Великобритания, , 16:39 — REGNUM 36-летний нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Манчестер Юнайтед». Об этом 23 апреля сообщила La Gazzetta dello Sport. Однако португалец не готов получать меньше 20 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) может дисквалифицировать мадридский «Реал» и туринский «Ювентус» на один сезон из Лиги Чемпионов.

В составе «Манчестер Юнайтеда» Роналду становился трехкратным победителем Английской Премьер-лиги, побеждал в Лиге Чемпионов и на Клубном Чемпионате Мира. Во внутренних соревнования португалец с «красными дьяволами» дважды брал Кубок Английской Лиги и по одному разу Кубок Англии и Суперкубок Англии.