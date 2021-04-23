Москва, , 16:47 — REGNUM Стремительное повышение показателя ключевой ставки в России может привести к негативным последствиям для экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По мнению экономиста, решение Центрального банка (ЦБ) России повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5% на первый взгляд кажется нелогичным: пик инфляции пройден, геополитические риски снизились.

«В этой ситуации рынок ожидал увеличения ставки до 4,75%, но ЦБ вместо этого поднял ее сразу на 0,5%. Возникает ощущение, что для ЦБ и наших властей важнее не экономический рост, а минимальная стабильность: хотя бы для цен на сахар, масло и макароны. Вместе с тем, такой стремительный рост ставки может угробить только начавшийся цикл восстановительного экономического роста, в результате чего наше экономическое отставание от других стран только будет усиливаться, зато макароны подорожают чуть меньше», — подчеркнул глава РАСПП.