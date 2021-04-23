Москва, , 16:38 — REGNUM Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить беспошлинный ввоз ряда товаров для борьбы с коронавирусом до 30 июня 2022 года на территорию союза. Об этом как передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля на брифинге заявила официальный представитель комиссии Ия Малкина.

«На территорию союза по-прежнему можно будет беспошлинно поставлять некоторые компоненты и материалы производства лекарственных и дезинфицирующих средств. Медицинские препараты, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки, аппаратуру, а также боксы и носилки для транспортировки пациентов. Решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, как в Совете ЕЭК был решен вопрос о маркировке табака и алкоголя.