Москва, , 16:35 — REGNUM Законопроект, предлагающий квалифицировать сбыт боеприпасов и оружия как тяжкое преступление, внесли в Госдуму депутаты по главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

Предлагается ужесточить уголовную ответственность по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Отдельным квалифицирующим признаком станет использование для совершения преступлений интернета.

Ответственность, в частности, составит от 6 до 10 лет, а если преступление совершено организованной группой — до 12 лет лишения свободы. За сбыт взрывных устройств наказание составит вплоть до 20 лет.

В последнее время регулярно поступают сообщения о ликвидации подпольных оружейных мастерских, которые переделывают охолощенное, газовое или сигнальное оружие в боевое, отмечает Пискарёв.

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