Москва, 23 апреля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Россия предлагает Франции и Германии провести не позднее 27 апреля встречу в Донбассе с участием ДНР, ЛНР и Киева, сообщил 23 апреля заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в письме, опубликованном в СМИ.

Kremlin.ru Флаги стран участвующих в переговорах в нормандском формате

Позднее Козак лично подтвердил факт такого предложения России.

В ходе встречи предлагается обсудить вопросы перемирия на востоке Украины.

«Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)», — указано в тексте письма замглавы администрации президента РФ.

Сам Дмитрий Козак пояснил, что Москва предлагает «проведение таких переговоров непосредственно в зоне конфликта».

Напомним, несколько дней назад состоялись очередные консультации советников лидеров стран «нормандского формата». Встреча закончилась безрезультатно.