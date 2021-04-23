Волгоград, , 16:35 — REGNUM Операцию по возвращению потерявшегося квадрокоптера провели в Волгограде на скульптуре «Родина-мать зовёт!». Дрон вызволили с помощью магнита, сообщает 23 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Один из волгоградских фотографов потерял квадрокоптер в складках шарфа скульптуры. Беспилотник застрял на высоте 70 метров из-за ошибки пилотирования. Основатель студии «Волгоградсверху» Александр Блинков прикрепил к своему дрону длинную верёвку, а к ней сильный магнит. Стыковке мешал сильный ветер, но спасательная операция завершилась успешно — пропавший дрон попался на своеобразную «удочку» и был эвакуирован на землю.

Квадрокоптер вернули владельцу.