Москва, , 16:31 — REGNUM В Москве и Московской области ожидаются неблагоприятные погодные явления, сообщает 23 Гидрометцентр России.

В Московском регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 21:00 23 апреля. И в Москве, и в Подмосковье ожидаются град, сильный ветер до 17 м/с, а также ливень с грозой. При этом в Московской области дождь продлится дольше — до 10:00 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, московские власти назвали непогоду одной из причин пробок вечером 23 апреля.

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