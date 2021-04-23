Москва, , 16:30 — REGNUM Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поручила руководству Курской области ликвидировать недостаток поликлиник и дефицит медицинских кадров в регионе, сообщает ИА REGNUM.

«Надо внимательнее отнестись к модернизации первичного звена. Я знаю, что не хватает поликлиник в Курской области. Надо этим заняться…

Конечно же, дефицит кадров медицинских работников. Знаю, что регионом предпринимаются меры. Пока еще не полностью результаты есть, но задача — обратите еще раз на это внимание и примите дополнительные меры.

Ранее делегация Курской области с профильным комитетом СФ обсуждала строительство нового здания детской областной больницы.

«В регионе остро стоит вопрос с инфраструктурой детского здравоохранения. Областная детская больница изношена. У нас готов проект. В прошлом году из-за пандемии Минздрав отказал нам в финансировании. Высказали опасения, что дорогая больница. Мы сами проанализировали и выяснили, что укладываемся в проекты-аналоги. Наш проект уже включён в каталог Минстроя как типовой. Мы бы хотели вернуться к этому вопросу», — рассказал на заседании Роман Старовойт.

«Детская областная больница — сегодня я уже дала поручение коллегам проследить, чтобы она обязательно попала в предстоящую трехлетку, мы за этим будем очень следить. Нельзя дальше мириться с тем состоянием больницы, в котором она сегодня находится», — заявила Валентина Матвиенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, дни Курской области в Совете Федерации РФ проходили с 21 по 23 апреля.

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