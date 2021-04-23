Москва, , 16:33 — REGNUM Центральный банк России, вероятно, продолжит увеличивать размер ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Комментируя решение Центрального банка (ЦБ) России повысить ключевую ставки сразу на 50 базисных пунктов — до 5% годовых, собеседник ИА REGNUM отметил, что таким образом регулятор дал понять, что его цель — это переход к нейтральной денежно-кредитной политике, под которой он подразумевает ставку на 2% выше инфляции.

«То есть при таргете в 4% ЦБ хочет видеть ставку в районе 6%. Если раньше мы ожидали, что к этому уровню ЦБ нас приведет к середине 2022 года, то сейчас есть ощущение, что ставку задерут уже к концу 2021 года», — сказал экономист.

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