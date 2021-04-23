Киев, , 16:29 — REGNUM Вопросом урегулирования конфликта в Донбассе должен заниматься лидер украинской оппозиции, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук — потому что он знает, как завершить его в короткие сроки.

Такое мнение высказал политический эксперт и адвокат Иван Либерман 23 апреля в эфире телеканала «Первый независимый»

Эксперт подчеркнул, что последние несколько недель обострение конфликта в Донбассе держало в напряжении и политиков, и военных, и население. По его мнению, действующая власть должна сделать выводы из этой ситуации и двигаться в направлении изменений, которые в дальнейшем заставят другие страны считаться с Украиной.

«Украина должна исповедовать принципы экономического роста. Не только каждого отдельного украинца, а вообще, в целом надо развивать инфраструктуру Украины во всех ее направлениях. Для того чтобы с Украиной считались, не сочли ее просто какой-то территорией, или, не дай Бог, плацдармом… должно быть конкретное развитие», — сказал Либерман.

Он считает, что из-топ политиков Украины только Медведчук знает как и может завершить войну в Донбассе.

«Уверен, что Виктор Медведчук мог бы, если бы занимался вопросом урегулирования конфликта на Донбассе, он бы этот вопрос достаточно быстро закрыл. Это мое частное мнение», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса для достижения договоренностей по урегулированию конфликта. 22 апреля российский лидер заявил, что Зеленского готовы в любой момент принять с визитом в Москве для обсуждения двусторонней повестки, а конфликт в Донбассе Киеву нужно обсуждать с Донецком и Луганском. В свою очередь, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе зависит полностью от политической воли Зеленского.