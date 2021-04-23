Стокгольм, , 18:08 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 41. Данная информация была опубликована 23 апреля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 923 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 938 343 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 6 267 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 2 086 142 человека, вторую — 710 636 человек.

По состоянию на 23 апреля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 398 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 6 733 пациента.