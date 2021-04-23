Москва, , 16:28 — REGNUM Совет Евразийской экономической комиссии обсудил вопросы маркировки табачной и алкогольной продукции, предложенные Киргизией. Об этом 23 апреля на брифинге заявила официальный представитель комиссии Ия Малкина.

«Стороны договорились самостоятельно вводить маркировку в рамках своего национального законодательства без учета положений базовой модели системы маркировки союза. Решение принято с учетом того, что оборот табака и алкоголя контролируется в странах в рамках государственной национальной акцизной политики», — сказала Малкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Малкина рассказала о том, что решил Совет ЕЭК по поводу развития энергетики.