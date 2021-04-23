Москва, , 16:27 — REGNUM Совет Евразийской экономический комиссии решил разработать межгосударственную программу по повышению эффективности распределенной энергетики в странах ЕАЭС. Об этом 23 апреля в рамках брифинга сообщила официальный представитель комиссии Ия Малкина.

«22−23 апреля состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Совет ЕЭК принял решение разработать еще одну евразийскую межгосударственную программу по повышению эффективности и надежности работы объектов промышленности и распределенной энергетики в странах ЕАЭС, — рассказала она. — Сегодня значительная часть Российской Федерации не охвачена централизованным электроснабжением. На этой территории проживают более 20 млн человек. Их жизнедеятельность обеспечивается средствами малой энергетики».

С такими же проблемами, по ее словам, сталкиваются и другие страны союза.

«Вопрос создания энергетической инфраструктуры актуален и в рамках пространственного развития. Например, в РФ значительное внимание уделяется Дальнему Востоку и Арктической зоне. Строительство крупных электростанций на удаленных и изолированных территориях в одних случаях экономически неоправданно, а в других невозможно из-за особенности территории. В связи с этим и предлагается запустить указанную программу. Она нацелена на развитие распределенной и зеленой энергетики. В частности это и солнечная энергетика, и ветроэнергетика, и биоэнергетика. Программа будет состоять из четырех подпрограмм», — пояснила Малкина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее интерес к Евразийскому экономическому союзу проявил Иран.