Сочи, Краснодарский край, , 16:25 — REGNUM Госбюджет России, Краснодарский край и Сочи уже получили 30 рублей на каждый рубль, вложенный в освоение горного кластера и создание горнолыжных курортов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов (Инстратком), исследовавший экономический эффект этих инвестиций.

По данным исследования, инвестиции в транспортную и туристическую инфраструктуру Сочи, связанные с олимпиадой 2014 года, полностью себя оправдали. Общий доход региона от создания пула горнолыжных курортов Сочи перед Олимпиадой-2014 составил 1,7 трлн рублей. Ещё 2,7 трлн рублей регион и его жители получили от созданной вокруг инфраструктуры и развития смежного сервиса.

Если в 2014 году Сочи посетило 5 млн туристов, то в 2019 году мэрия города сообщила уже о 6,2 млн человек. Для сравнения: по данным Ассоциации туроператоров России, на всех турецких курортах в том же 2019 году отдохнуло 4,5 млн россиян. Краевой ВРП с 2014 по 2019 годы вырос на 44% и составил 2,6 трлн рублей, что является беспрецедентным показателем для российского субъекта, отмечает «Инстратком». По данным Росстата, промышленное производство в регионе, начиная с 2015 года, ежегодно росло более чем на 4%. Эта ощутимая динамика прервалась только в 2020 году на фоне пандемии.

На сегодняшний день в Сочи насчитывается 80 4-звездочных гостиниц на 12 600 номеров, 26 5-звездочных гостиниц имеют в своем фонде 3800 номеров. Но основным (и круглогодичным) центром притяжения для туристов стал не приморский, а горный кластер. Перед началом летнего сезона 2021 года приходится констатировать, что доступная емкость существующих в Сочи туристических объектов почти исчерпана. А отели «4−5 звезд» в Краснодарском крае на предстоящие майские праздники и вовсе загружены полностью, о чем сообщила и. о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина в рамках конференции «Туризм в России: курс на регионы», организованной газетой «Ведомости». Прогнозируемые на 2021 г. объемы турпотока — 14−16 млн человек — что может в два раза превысить показатели 2019 года. «Это отличные цифры в период пандемии», — отметила Золотухина.

Становится понятно, что созданной к Олимпиаде-2014 туристической инфраструктуре уже не справиться с таким спросом. Чтобы разгрузить объекты горного кластера Сочи, готовится строительство нового всесезонного курорта — «Долина Васта», напоминает «Интерфакс». Соглашение о реализации этого проекта заключили в апреле «ВЭБ.РФ», «Интеррос» и компания «Васта Дискавери». Проект направлен на развитие туризма в регионе и создание необходимой инфраструктуры для увеличения внутреннего и въездного турпотока. Общий объем инвестиций оценивается инициаторами в сумму около 80 млрд рублей. Ожидаемый туристический поток оценивается в 1,5 млн гостей в год.

В результате всех предпринятых мер по развитию туризма и сопутствующей инфраструктуры, к 2025 г. власти Кубани планируют увеличить доходы регионального бюджета до 450 млрд руб, сообщают «Ведомости». При этом каждая волна инвестиций провоцирует еще одну. А опыт предолимпийских инвестиций, полностью окупившихся менее, чем за 5 лет, вселяет оптимизм. «Само государство заинтересовано в расширении той же «Розы Хутор», которое повлечет за собой еще больший поток туристов. А это и сопутствующие траты, и реклама отдыха для родных и близких, что вновь повлечет приток денег», — цитируют «Ведомости» руководителя краснодарского Центра политических исследований и технологий Григория Киселева.