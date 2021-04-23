Вашингтон, , 18:02 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано 67 257 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 23 апреля Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

С учетом этих данных, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 31, 93 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 943, а общее число перевалило за отметку в 570 345.

Как сообщало ранееИА REGNUM, за предыдущие сутки в США было выявлено свыше 62 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.