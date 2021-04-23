23 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

В Северной Осетии 9 апреля 2021 года назначен новый руководитель республики. Вместо отправленного в отставку Вячеслава Битарова врио главы РСО-Алания назначен Сергей Меняйло. Жители субъекта РФ высказывают пожелания, с чего ему следует начать свою работу.

Ольга Карпова, , 17:48 — REGNUM В Северной Осетии продолжают обсуждать смену руководителя республики. Жители региона в соцсетях высказывают свои ожидания с приходом к власти нового врио главы РСО-Алании Сергея Меняйло. Большинство из них связывает с его назначением надежды на изменения к лучшему в социально-экономической сфере.

Владикавказ Menders

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Пользователи соцсети сходятся в основном на первоочередных целях: создание новых рабочих мест, повышение благосостояния населения, наведение порядка в органах власти, решение проблем в сфере здравоохранения и образования.

«Много проблем, и каждой проблеме нужно уделить внимание. Для меня первое — это создание рабочих мест. Тем самым наша молодежь не будет губить себя наркотиками, алкоголем и т. д.», — считает zoloto… rina.

Сергей Меняйло Kremlin.ru

«Зарплаты бюджетникам пусть поднимет. Это невозможно на 10−15 тыс. прокормить семью. И побольше рабочих мест, чтобы молодёжи было где работать», — согласна с ней Алана Г.

«Нищета, безысходность жизни, как у молодёжи, так и у каждого возраста! Рабочие места чтоб были, нужны производственные отрасли. Одни рынки и торговля, где люди за копейки стоят с надеждой хоть что-то заработать. Это не жизнь, а существование! А кто торговые рынки держит? Мужчины с толстыми шеями. На ровном месте просто делают деньги из воздуха! Если есть работа достойная, тогда и есть нормальная человеческая жизнь!» — обратила внимание на проблемы Rozaliya.

Владикавказ Иосиф Короткий (Iosif Korotkij)

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«Из всего сказанного можно выделить только одно — это социальная сфера. Это самый тяжёлый вопрос, я думаю, в большинстве регионов всей страны в целом. Но я бы также выделил не медицину в целом, а ее качество. Образование — то же самое: весь мир уже стремится к совершенствованию, а мы топчемся еще в середине 70-х. Обратил бы внимание и провёл бы полную ревизию ЖКХ и соответствия стоимости услуг. Очень сложный вопрос — это безработица. Также доходы населения. Но это всё нельзя решить без слаженной и ответственной за свою работу команды, поэтому будут трудности с реализацией многих проблемных вопросов. Ну, как говорят, поживём — увидим», — выразил свое мнение FUGO.

«Я думаю, но могу ошибаться, что не хватает соцзащиты. Люди просто устали ждать. Дайте нам шанс просто жить достойно», — выразил общие чаяния Alan D.

«Избавиться от наркоты, присмотреться к кадрам силовиков, конечно же, дороги и общение с народом лично!» — назвал самые главные задачи для нового главы ZAUR 15.

«Да элементарно в городе туалетов нет», — не стал углубляться в социальные проблемы и назвал самое, на его взгляд, важное еще один читатель страницы «Владикавказ/Осетия» в Instagram.

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Многие комментаторы обеспокоены не только социальной сферой. Есть неравнодушные граждане, заботящиеся об образовании и развитии родного языка.

«В первую очередь надо обратить внимание, чтобы наш язык не пропал. Это страшно», — заявил Заур.

«Я думаю, в первую очередь надо обратить внимание на свой родной язык и культуру. Ни один человек на осетинском языке ни слова не сказал. Почему перестали говорить на осетинском языке?» — переживает kaypuk.

«Образование восстановите, дайте реальную помощь учителям. И не выпускайте дураков и дур из институтов с дипломами. А то пришли к самообразованию и самолечению. Довериться никому уже нельзя», — возмутилась еще одна подписчица соцсети.

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К новой власти есть также претензии по поводу благоустройства населенных пунктов, решения вопросов экологии, развития сельского хозяйства.

«Озеленение городских улиц, парков, скверов. Возрождение села, обеспечение сельчан рабочими местами. Проанализировать использование пашенных угодий. Самые плодородные земли должны быть отданы земледельцам под выращивание сельхозпродукции. Современные яблоневые сады вытеснили овощи и другие фрукты с наших земель. Не одними яблоками мы будем питаться», — напомнил неравнодушный житель Северной Осетии.

«В первую очередь сделайте уже наконец ремонт проспекта Мира и пустите наши трамваи, чтобы было приятно прогуливаться по проспекту. Конца и края нет этим ремонтным работам, это уже не смешно, сколько времени прошло, а никаких сдвигов нет», — переживает еще один гражданин.

Нашлись среди комментаторов и такие, которые уже не верят в изменения к лучшему в жизни республики.

Вячеслав Битаров Alania.gov.ru

«Столько всего надо сделать, а что же тогда Битаров сделал? Если и в медицине, образовании бороться надо с коррупцией и безработицей, дороги плохие, что тогда сделано?!» — задается вопросом о достигнутом за предыдущие годы при руководстве Северной Осетией Вячеславом Битаровым житель республики.

«В правительстве произойдет некая перестановка, а в результате ничего в общем не изменится. Всё то же и все те же, а мы напрасно верим в чудо», — без особого энтузиазма отнеслась к переменам главы РСО-Алании Нина Б.

«Ничего при прошлом руководстве для народа не делалось, просто пыль и туман и тень на плетень. Думаю, новое руководство обратит вниманием на граждан республики», — всё же надеется aslan.