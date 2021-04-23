Ярославль, , 16:23 — REGNUM В Ярославле нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» завершил первый этап модернизации системы отгрузки и хранения битума. Об этом корреспонденту ИА сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Эстакада налива битума Славнефть-ЯНОС

Построены три новые эстакады налива битума в автотранспорт, 15 резервуаров для его хранения оборудованы системой сбора и утилизации паров. Реализованные мероприятия позволили полностью исключить контакт паров битума с атмосферным воздухом, что будет способствовать дальнейшему снижению воздействию производства на окружающую среду.

Кроме того, возрос уровень промышленной безопасности за счет усовершенствования системы управления технологическим процессом, которая позволяет дистанционно контролировать параметры налива битума и при необходимости корректировать и останавливать его. Для защиты работников от риска падения с высоты все эстакады оснащены стационарными ограждениями.

Модернизация системы отгрузки битума проводится с учетом особенностей логистической схемы предприятия, а также использованием наилучших доступных технологий в отрасли.

После завершения второго этапа будет модернизирована система отгрузки битума в железнодорожные цистерны.

«Славнефть-ЯНОС» выпускает различные сорта дорожного, кровельного и строительного битумов, спрос на которые постоянно растёт. В 2020 году объем производства вяжущих материалов на предприятии составил 475 тыс. тонн, что на 6,5% выше аналогичного показателя предыдущего периода.

Читайте ранее в этом сюжете: «Славнефть-ЯНОС» увеличит глубину переработки почти до 100%