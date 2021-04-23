Стокгольм, , 18:06 — REGNUM В течение нескольких недель правительство Швеции надеется представить программу действий по борьбе с насилием мужчин в отношении женщин. Об этом стало известно после переговоров лидеров парламентских партий, состоявшихся 23 апреля. Поводом к встречи послужили печально известные убийства женщин за последние недели. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Во время беседы также присутствовали представители ряда органов государственной власти и женских правозащитных организаций. Онлайн-конференция длилась чуть больше часа. Инициатором встречи выступила министр по вопросам гендерного равенства Мэрта Стеневи, после чего она созвала пресс-конференцию.

По поручению премьер-министра Стефана Лёвена вместе с министром юстиции Морганом Йоханссоном и министром внутренних дел Микаэлем Дамбергом Стэневи подготовит новые меры по защите женщин от насилия.

«Это будет широкий комплекс мер, включающий в себя как уголовно-правовые меры, так и профилактическую работу. Его имплементация затронет работу госучреждений, школ, системы здравоохранения и гражданского общества в целом», — заявила Стеневи.