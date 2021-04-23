Москва, , 16:20 — REGNUM Законопроект об ужесточении наказания за незаконный оборот пневматического оружия внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

Законопроектом состав преступления в форме сбыта огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему предлагается квалифицировать как тяжкое преступление, выделив его в отдельную часть вторую статьи 222 УК РФ.

Кроме того, предлагается вывести преступления, связанные с незаконным оборотом крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, в отдельную статью УК РФ.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за незаконное изготовление или сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Сейчас за это предусмотрена лишь административная ответственность в виде незначительного штрафа, не оказывающего должного воздействия на правонарушителей.

Также законопроектом предлагается уточнить часть вторую статьи 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, к аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия.

Инициативой предлагается усилить меры наказания, предусмотренные статьями «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Незаконное изготовление оружия» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».

Ужесточение уголовной ответственности окажет существенное превентивное воздействие на потенциальных преступников, позволит сократить число подпольных мастерских по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств и, как следствие, минимизировать их поступление в незаконный оборот в интересах террористических, экстремистских и националистических организаций, а также преступных сообществ, отмечают авторы.

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