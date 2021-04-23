Краснодар, , 16:20 — REGNUM Около 120 тыс. гектаров засеют рисом в Краснодарском крае в 2021 году, сообщили в пресс-службе администрации региона 23 апреля.

«Краснодарский край — главный рисосеющий регион России. Более 70% всего производства риса страны сосредоточено именно у нас. Площадь сева в этом году составит порядка 120 тыс. гектаров. Традиционно аграрии использую семена отечественной селекции. В прошлом году, несмотря на крайне сложные погодные условия, сильную засуху нам удалось собрать около 900 тыс. тонн риса. В этом году есть все предпосылки сохранить эти высокие показатели», — сказал Вениамин Кондратьев.

Всего краснодарские рисоводы в этом году намерены посеять 46 сортов риса. Посевные работы начнутся в ближайшее время, завершить работы планируется до 20 мая.

В этом году на поддержку рисоводов из федерального и регионального бюджетов направят более 200 млн рублей. Вениамин Кондратьев пояснил, что объёмов риса, производимого регионом, достаточно для обеспечения потребностей жителей, а также для отправки на экспорт — в 2020 году в страны ближнего зарубежья край поставил более 145 тыс. тонн риса.