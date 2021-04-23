Стокгольм, , 16:28 — REGNUM Владельцы сервиса Spotify планируют запустить платную подписку на подкасты. Об этом 23 апреля сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в приложении Spotify с авторов плата за подключение и комиссия взиматься не будут. В сервисе авторы сами смогут устанавливать цены.

Ранее компания Apple анонсировала запуск подписок на подкасты в мае 2021 года. Для авторов подписка будет стоить $19,99 в год, и в первые 12 месяцев комиссия составит 30% от доходов.

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