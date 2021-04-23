Луганск, , 16:15 — REGNUM Три раза за сутки 22 апреля украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщает 23 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Уточняется, что район села Лозовое был обстрелян из миномёта калибра 82 мм, район посёлка Молодёжное — из стрелкового оружия, а район Золотого-5 — из автоматического станкового гранатомёта.

Добавим, что ВСУ, нарушая третий пункт дополнительных мер, продолжают размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории.

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