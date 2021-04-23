Нантер, Франция, , 16:11 — REGNUM В Сети появился новый трейлер спортивной тактической игры Blood Bowl 3. Его опубликовали на YouTube-канале компании Nacon.

Ролик посвящён команде Чёрных Орков — сильным, но медлительным спортсменам. Разработчики рассказали об их особенностях и показали фрагменты геймплея.

Напомним, Blood Bowl 3 — это спортивная видеоигра, посвящённая американскому футболу в фэнтези-вселенной Warhammer. Её релиз ожидается в августе 2021 года.

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